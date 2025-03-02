Каир выступил с собственными предложениями по продлению перемирия в секторе Газа

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Египет, выступающий наравне с Катаром и США посредником в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС, выступил с предложениями по возможному продлению первой фазы перемирия в Газе еще на две недели, заявил агентству EFE источник в Египте.

"Каир выступил с предложением о примирении между израильтянами и палестинским движением ХАМАС для того, чтобы режим прекращения огня в секторе Газа продолжился. Однако в соответствии с предложением, на первое время речь идет лишь о двух неделях", - сообщает агентство, отмечая, что это не соответствует предложению, с которым выступил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который рассчитывал, что соблюдение режима прекращения огня могло бы продлиться на все время священного для мусульман месяца Рамадан и на период еврейского праздника Песах.

Ранее в воскресенье собеседники EFE в Каире выражали сомнения в том, что делегации израильтян и палестинцев прибудут в Каир для обсуждения второй фазы перемирия вовремя, однако позже стало известно, что представители Израиля прибудут в Каир в ближайшие часы.

Срок соблюдения первой фазы перемирия истек в ночь с субботы на воскресенье.