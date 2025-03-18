В ХАМАС возложили на США ответственность за израильские удары по Газе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС считает, что ответственность за возобновившиеся израильские удары по сектору Газа лежит на США, которые оказывают Израилю неограниченную поддержку, сообщает во вторник телеканал BFM TV.

"Ввиду того что США оказывали неограниченную политическую и военную поддержку Израилю, Вашингтон полностью несет ответственность за убийства женщин и детей в Газе", - приводит телеканал выдержки из заявления ХАМАС.

В ночь на вторник армия обороны Израиля сообщила, что наносит "массированные удары по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в секторе Газа".

1 марта истек 42-дневный срок прекращения огня в секторе Газа, который был частью первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

На прошлой неделе администрация Трампа попыталась продлить режим прекращения огня и представила сторонам соответствующее предложение. Но переговоры в Дохе завершились безрезультатно, и Белый дом заявил, что движение ХАМАС отклонило это предложение.