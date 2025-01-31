Митингующие сторонники мэра Стамбула вступили в столкновения с полицией

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Группа демонстрантов на митинге в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу вступила в столкновения с полицейскими у здания городского суда, куда мэра вызвали для дачи показаний по двум делам, сообщает AP.

Против нарушителей порядка полиция применила слезоточивый газ. Всего к суду пришли несколько тысяч сторонников мэра.

АР называет Имамоглу потенциальным лидером главной оппозиционной Республиканской народной партии Турции.

31 января он в суде в течение двух часов давал показания в связи со своими комментариями в адрес главного прокурора и эксперта суда. По данным Daily Sabah, Имамоглу обвиняется в оскорблении государственного служащего, угрозах, нападении на людей, участвовавших в борьбе с терроризмом, и попытке повлиять на работу судебной системы.