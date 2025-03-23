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Премьер Канады назначил выборы на 28 апреля

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Канадский премьер-министр Марк Карни объявил о роспуске парламента и проведении выборов 28 апреля, в понедельник, сообщает телеканал CBC.

Предвыборная кампания партий, претендующих на места в парламенте, продлится 36 дней. Согласно канадским законам, это минимальный срок, который нужно отводить на предвыборную борьбу.

СМИ писали, что основной темой предвыборной кампании станут торговая война с Вашингтоном и идея американского президента Дональда Трампа по включению Канады в состав США.

Возглавивший Либеральную партию Канады Марк Карни был приведен к присяге в качестве премьер-министра 14 марта. Тогда же отмечалось, что в ближайшие дни он объявит о проведении парламентских выборов.

Канада Марк Карни
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