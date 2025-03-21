Трамп не исключает небольших исключений из готовящихся США зеркальных пошлин

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что в зеркальных пошлинах на иностранные товары, которые готовит американская администрация, будет ряд исключений.

"Будет некоторая гибкость. Но в целом - это будут зеркальные пошлины", - сказал он в Овальном кабинете.

Ранее Трамп пообещал ввести со 2 апреля пошлины на импорт товаров из стран, использующих торговые барьеры для американских компаний.

В то же время, по информации The New York Times, он упомянул, что Канада ведет "жесткую" политику в торговой сфере, и что в этой стране налогообложение было бы ниже, если Канада являлась бы частью США. Трамп отметил, что США не следует защищать эту страну, и что граница между Канадой и США носит искусственный характер.

На вопрос, может ли сделать что-либо Китай для того, чтобы избежать пошлин, Трамп ответил, что вскоре проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Он не стал уточнять, идет ли речь о заранее запланированном звонке.