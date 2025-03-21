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Пашинян заявил, что Армении не нужны гаранты для подписания мирного соглашения с Азербайджаном

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Гаранты в процессе подписания соглашения о мире с Азербайджаном Армении не нужны, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы все еще воспринимаем всерьез институт под названием гарант после того, что произошло в Армении в сентябре 2022 года? У нас был гарант и что произошло потом?" - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению.

Ранее Пашинян заявлял, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны ВС Азербайджана в сентябре 2022 года, отмечая, что границы не делимитированы.

По его словам, есть один гарант безопасности Армении - это сама республика Армения.

"Мир, институциональный долгосрочный мир, умение и способность жить в среде соседей и, конечно же, обороноспособная армия, реформы которой происходят быстрыми темпами, - это гарант", - сказал премьер Армении.

Он также заявил, что процесс трансформации армии Армении не ставит под угрозу мир, поскольку армия страны не имеет никаких задач, которые нужно решать за пределами республики Армения.

Никол Пашинян Азербайджан Армения
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