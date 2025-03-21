Пашинян заявил, что Армении не нужны гаранты для подписания мирного соглашения с Азербайджаном

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Гаранты в процессе подписания соглашения о мире с Азербайджаном Армении не нужны, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы все еще воспринимаем всерьез институт под названием гарант после того, что произошло в Армении в сентябре 2022 года? У нас был гарант и что произошло потом?" - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению.

Ранее Пашинян заявлял, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны ВС Азербайджана в сентябре 2022 года, отмечая, что границы не делимитированы.

По его словам, есть один гарант безопасности Армении - это сама республика Армения.

"Мир, институциональный долгосрочный мир, умение и способность жить в среде соседей и, конечно же, обороноспособная армия, реформы которой происходят быстрыми темпами, - это гарант", - сказал премьер Армении.

Он также заявил, что процесс трансформации армии Армении не ставит под угрозу мир, поскольку армия страны не имеет никаких задач, которые нужно решать за пределами республики Армения.