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Вэнс заявил, что США будут уважать независимость Гренландии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дании не удалось обеспечить безопасность Гренландии, и что президент Дональд Трамп готов сделать остров намного более безопасным и экономически сильным, сообщил портал Axios.

"Наше послание Дании очень простое: вы не очень хорошо поработали с народом Гренландии. Вы недостаточно инвестировали в народ Гренландии и вы недостаточно инвестировали в архитектуру безопасности этого невероятного, прекрасного острова, населенного невероятными людьми", - заявил Вэнс во время своего визита на космическую базу Питуффик в Гренландии - самый северный военный объект США.

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Вице-президент отметил, что Вашингтон "будет уважать суверенитет" независимой Гренландии, не будет применять военную силу для захвата Гренландии, но может использовать свои вооруженные силы для защиты от вторжений со стороны России или Китая.

Будущее, которое, по-видимому, предлагал Вэнс, связано не с собственностью США, а с независимой Гренландией на основе партнерства с США в области безопасности и экономики, считает Axios.

Портал, однако, обращает внимание на то, что эти заявления Вэнса противоречат последним высказываниям Трампа.

Перед поездкой Вэнса в Гренландию президент США "повторил свой аргумент о том, что "нам нужна Гренландия", добавив предупреждение о том, что "мы зайдем так далеко, как нам нужно", пишет Axios.

Портал обратил внимание на то, что визит Вэнса стал сокращенной версией первоначального маршрута: он сделал лишь краткую остановку на космической базе Питуффик. Изначально планировалось, что вице-президент с супругой будут присутствовать на гонке на собачьих упряжках и пообщаются с гренландцами.

Официальный представитель США заявил, что это изменение было частично связано с логистикой, учитывая трудности с планированием визита на высоком уровне в сжатые сроки. Однако чиновник признал, что Белый дом знал о негативной реакции в Гренландии на визит, в связи с чем был сокращен маршрут, сообщает Axios.

Дональд Трамп США Гренландия Дания
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