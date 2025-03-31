Хаменеи заявил о готовности Тегерана дать ответ на внешние угрозы Ирану

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в понедельник заявил, что Тегеран не оставит без реакции враждебные действия иностранных сил.

"Во-первых, если из-за рубежа кто-либо совершит враждебный акт, пусть и вероятность такого невелика, то без сомнения, за ним последует мощный контрудар", - приводит "Тасним" слова аятоллы, сказанные в Большой мечети Тегерана (мечети Мосалла).

"Во-вторых, если враг, как и в прошлые годы, попытается посеять внутреннюю смуту, то народ ответит решительно провокаторам, как это было в прошлом", - добавил он.

Хаменеи подчеркнул, что позиция Тегерана по региональным вопросам не изменилась, и он все так же воспринимает враждебными для себя силами США и Израиль.

В свою очередь командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде напомнил, что США располагают вокруг Ирана 10 базами в регионе, где находится 50 тыс. военнослужащих. "Это означает, что они сидят буквально в стеклянной комнате", - пояснил командир.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят мощную бомбардировку Ирана.

"Если они не заключат соглашения, то будет бомбардировка. Это будет такая бомбардировка, которой они никогда не видели до этого", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Он отметил, что, помимо ударов по Ирану, готов ввести вторичные пошлины на товары из этой страны.

При этом Трамп указал, что в настоящее время между американскими и иранскими официальными лицами "существуют контакты".