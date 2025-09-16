Ле Пен надеется участвовать в президентских выборах 2027 года

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава парламентской фракции ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сохраняет веру в то, что сможет участвовать в президентских выборах в 2027 году, сообщает BFMTV.

"Крохотная надежда еще жива. Я буду доказывать, что невиновна", - сказала Ле Пен, в отношении которой проходят судебные разбирательства.

С 13 января по 12 февраля в апелляционном суде Парижа пройдут слушания по делу Ле Пен, которую в марте этого года признали виновной в хищении средств в Европарламенте через фиктивный наем на работу парламентских помощников.

Ее приговорили к четырем годам тюремного заключения: два из них - условно, в течение еще двух она будет обязана носить электронный браслет. Кроме того, суд запретил ей в течение пяти лет участвовать в выборах. Суд также постановил, что Ле Пен должна выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Ле Пен считает, что дата судебного процесса назначена неудачно для партии, поскольку в марте 2026 года пройдут муниципальные выборы в Париже.

Президентские выборы во Франции пройдут в 2027 году. Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет принять в них участие, так как он занимает этот пост уже второй срок.