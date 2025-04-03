Ответные пошлины США не распространяются на алюминий, сталь, полупроводники

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Ответные пошлины, вводимые администрацией США, не распространяются на такие товары, как сталь, алюминий, сообщают американские СМИ.

В сообщениях отмечается, что на сталь, алюминий, автомобили и так были объявлены другие пошлины США, и поэтому в данном случае в Белом доме решили не принимать дополнительные меры.

Не коснутся ответные пошлины и меди, фармацевтической продукции, полупроводников и изделий из пиломатериалов, против которых, как ожидается, США в скором времени введут отдельные пошлины.

В Белом доме, в свою очередь, пояснили, что минимальный размер ответных пошлин (10%) начнёт действовать 5 апреля. А более высокие пошлины - 9 апреля.