В Пекине заявили, что не боятся торгового противостояния с США

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Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Власти Китая предупредили, что будут готовы принимать дальнейшие меры в отношении США для защиты своих интересов, передают в субботу китайские СМИ.

"Китай уже принял решительные меры по защите суверенитета, безопасности и интересов в сфере развития. И Китай готов продолжать принимать такие меры в будущем", - приводится выдержка из заявления руководства КНР.

В нем отмечается, что КНР "не провоцирует напряженность, но при этом - не боится ее роста; давление и угрозы - неправильный подход к отношениям с Пекином".

Китайская сторона отмечает, что отношения с США в сфере экономики должны быть взаимовыгодными, и потому Вашингтону следует отменить введенные против Пекина пошлины.

Ранее Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%.

4 апреля власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США.

В китайском министерстве коммерции указали, что это "ответные пошлины" на объявленные ранее Вашингтоном меры. Данные меры вступят в силу с 10 апреля, отмечают китайские СМИ.

Кроме того, министерство коммерции КНР сообщило, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологических продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолинии и иттрии.

Наряду с этим Пекин объявил, что из-за пошлин США подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации.