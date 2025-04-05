Поиск

В Пекине заявили, что не боятся торгового противостояния с США

В Пекине заявили, что не боятся торгового противостояния с США
Фото: Getty Images

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Власти Китая предупредили, что будут готовы принимать дальнейшие меры в отношении США для защиты своих интересов, передают в субботу китайские СМИ.

"Китай уже принял решительные меры по защите суверенитета, безопасности и интересов в сфере развития. И Китай готов продолжать принимать такие меры в будущем", - приводится выдержка из заявления руководства КНР.

В нем отмечается, что КНР "не провоцирует напряженность, но при этом - не боится ее роста; давление и угрозы - неправильный подход к отношениям с Пекином".

В миреТрамп заявил, что после введения пошлин страны хотят договариваться с СШАЧитать подробнее

Китайская сторона отмечает, что отношения с США в сфере экономики должны быть взаимовыгодными, и потому Вашингтону следует отменить введенные против Пекина пошлины.

Ранее Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%.

4 апреля власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США.

В китайском министерстве коммерции указали, что это "ответные пошлины" на объявленные ранее Вашингтоном меры. Данные меры вступят в силу с 10 апреля, отмечают китайские СМИ.

Кроме того, министерство коммерции КНР сообщило, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологических продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолинии и иттрии.

Наряду с этим Пекин объявил, что из-за пошлин США подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации.

КНР Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 5 апреля

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,4 тысячи человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,4 тысячи человек

Трамп после введения пошлин обещал американцам исторические успехи в экономике

Трамп после введения пошлин обещал американцам исторические успехи в экономике

Что случилось этой ночью: суббота, 5 апреля

Генсек НАТО заявил, что РФ должна "действовать быстрее" в украинском урегулировании

Генсек НАТО заявил, что РФ должна "действовать быстрее" в украинском урегулировании

Макрон готов представлять всю Европу на переговорах с Россией по Украине

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по военным ВСУ и иностранным инструкторам в Кривом Роге

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по военным ВСУ и иностранным инструкторам в Кривом Роге

Что произошло за день: пятница, 4 апреля

Котировки нефти остаются в глубоком минусе даже после небольшой коррекции

Камбоджа снижает пошлины на ряд товаров из США

Камбоджа снижает пошлины на ряд товаров из США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6131 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов193 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });