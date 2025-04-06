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Малайзия намерена координировать ответ стран Юго-Восточной Азии на тарифы США

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Куала-Лумпур возглавит коллективные меры государств Юго-Восточной Азии в связи с новыми пошлинами США, заявил в воскресенье премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

"Малайзия, председательствующая в АСЕАН, встанет во главе объединенного регионального фронта, будет сохранять открытые и устойчивые цепочки поставок, гарантирует, что коллективный голос АСЕАН будет слышен ясно и твердо на международной арене", - приводит Bloomberg слова Ибрагима.

Он добавил, что провел телефонный разговор с премьером Вьетнама Фам Минь Тином на тему общих действий Юго-Восточной Азии в связи со сложившейся ситуацией. Позднее в воскресенье, по данным индонезийских СМИ, с Ибрагимом должен встретиться президент Индонезии Прабово Субианто.

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Ибрагим пояснил, что Куала-Лумпур не будет вводить ответных пошлин в отношении США, но пытается начать диалог с американской администрацией. Он заверил, что тарифы не повлекут за собой рецессию в Малайзии, однако правительство пересмотрит намеченные на 2025 год темпы роста ВВП.

"Нам надо признать, что этот раунд масштабных тарифов может быть всего лишь началом грядущих более крупных вызовов для внешнеэкономической деятельности", - заключил премьер.

Bloomberg напоминает, что страны АСЕАН - среди тех, кого в наиболее сильной степени затронули тарифы США. Так, уровень пошлин против Малайзии составил 24%, против Вьетнама - 46%, Камбоджи - 49%, Индонезии - 32%, Таиланда - 37%.

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля о решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Трамп сказал, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Малайзия АСЕАН Юго-Восточная Азия США
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