Индонезия не будет отвечать зеркально на пошлины США

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Индонезийские власти в связи с новыми пошлинами США не пойдут на аналогичные ответные меры, а прибегнут к другим подходам, заявил в воскресенье министр-координатор по вопросам экономики Республики Индонезия Аирлангга Хартарто.

"Мы избрали подход с учетом долгосрочных интересов в двусторонних торговых отношениях, а также поддержки инвестиций в стабильность в экономической и климатической сферах", - цитируют западные СМИ его слова.

Он отметил, что Джакарта будет добиваться переговоров с целью найти устраивающие обе стороны решения. Также он сказал, что правительство ознакомится с мнением коммерческих кругов при выработке стратегии, как реагировать на американские тарифы, и как увеличить торговлю с Европой, в противовес США и КНР.

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля о решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Трамп сказал, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля. В частности, пошлины на товары из Индонезии составят 32%.

В 2024 году торговый профицит Индонезии с США составил $16,8 млрд. Главные статьи индонезийского экспорта в США - электроника, одежда и обувь.