Politico сообщило о сложностях у Лондона в случае разрыва связей с разведкой США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Лондон может испытать сложности в случае разрыва устоявшихся связей с американской разведкой, пишет Politico со ссылкой на действующих и бывших сотрудников разведки.

По их словам, разведывательные сети двух стран связаны настолько плотно, что расплести их или же заменить вклад США может оказаться невозможным.

Несмотря на то что Великобритания, например, может анализировать американские космические съемки, она не может получать их сама, рассказал изданию высокопоставленный представитель британской разведки. Он сказал, что американцы могут "как и продолжить, так и остановить" предоставление разведданных Лондону.

Великобритания и США, а также Австралия, Канада и Новая Зеландия входят в альянс по обмену разведданными "Пять глаз".