ВВС США нанесли удары по столице Йемена

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Телеканал "Аль-Масира" сообщает о погибших и раненых в результате авиаударов США по столице Йемена Сане.

По его данным, погибли четыре человека. В результате попадания в жилой дом в районе Шууб 25 человек получили ранения, среди них 11 женщин и ребенок. Минздрав Йемена подтвердил эти данные.

15 марта президент США Дональд Трамп заявил, что приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по йеменским мятежникам-хуситам.

4 апреля The New York Times сообщила, что США пока нанесли лишь умеренный урон боевому потенциалу хуситов.