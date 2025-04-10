В СМИ полагают, кризис на рынке облигаций США стал причиной приостановки введения пошлин

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Решение президента США Дональда Трампа о приостановке введения взаимных пошлин на 90 дней в отношении более 75 стран было принято из-за растущей обеспокоенности министра финансов США Скотта Бессента по поводу потрясений на рынке облигаций, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам трех собеседников телеканала, тревога в министерстве финансов по поводу признаков кризиса на рынке государственных облигаций США сыграла ключевую роль в решении президента приостановить действие своего "взаимного" тарифного режима.

Как сообщает CNN, Бессент высказал эти опасения непосредственно Трампу на их встрече, предшествовавшей объявлению.

В свою очередь президент США сообщил журналистам в Белом доме, что наблюдал за рынком облигаций. Он отметил, что рынок "очень сложный".

По его словам, он принял решение по пошлинам утром в среду после обсуждений, которые продолжались в течение "определенного периода времени".

Трамп подчеркнул, что его решение было принято из-за реакции людей.

"Они становились немного возбужденными, немного испуганными," - сказал он.

Президент США заявил, что более 75 стран хотят провести переговоры с его администрацией о пошлинах.

"Все они хотят заключить сделку", - сказал он.

В свою очередь министр торговли Говард Латник заявил, что для заключения соглашений потребуется время.

"Я думаю, что для заключения реальных сделок потребуется некоторое время... Но мы собираемся начать встречаться со странами. Я начал звонить им сразу после того, как мы вышли сегодня из Овального кабинета, начал обзванивать страны, разговаривать с ними и говорить им, что пришло время", - сказал он в эфире Fox News.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение поставить на паузу на 90 дней пошлины на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. В течение этого периода эти страны будут платить пошлину в 10%.