Япония призывает США пересмотреть тарифы на сталь, алюминий и автомобили

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Япония приветствует приостановку президентом США Дональдом Трампом на 90 дней повышения пошлин на импорт в отношении ряда стран, однако призывает Вашингтон пересмотреть дополнительные 25-процентные пошлины на сталь, алюминий и автопром, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

Объявленную Трампом паузу в Токио восприняли "позитивно", сообщил Хаяси журналистам в Токио.

"Мы продолжим настоятельно призывать США пересмотреть свои меры по ответным пошлинам и пошлинам на продукцию из стали и алюминия, а также на автомобили и автозапчасти", - добавил он.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение поставить на паузу на 90 дней пошлины на импорт в отношении свыше 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. В течение данного периода пошлины для этих стран сохранятся на уровне в 10%.