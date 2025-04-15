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UBS ухудшил прогноз роста ВВП Китая с 4% до 3,4%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики швейцарского банка UBS Group ухудшили прогноз роста экономики Китая в 2025 году до 3,4% с ожидавшихся ранее 4%, из-за перспективы сокращения экспорта КНР после введения пошлин на импорт китайской продукции в США.

Пошлины создадут беспрецедентные проблемы для китайского экспорта и приведут к серьезным изменениям в экономике страны, отмечают аналитики UBS.

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Если нынешнее повышение тарифов останется в силе, то оно, вероятно, приведет к сокращению темпов роста ВВП Китая более чем на 2 процентных пункта, несмотря на меры по стимулированию экономики, принимаемые Пекином.

В UBS полагают, что экспорт КНР в США в ближайшие кварталы уменьшится на две трети, а совокупные экспортные поставки могут снизиться в этом году на 10% в долларовом выражении.

По итогам 2024 года экономика КНР увеличилась на 5%, что совпало с целевым ориентиром правительства.


UBS КНР ВВП
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