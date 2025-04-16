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ВС Израиля продолжают готовить масштабное наступление в Газе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля пока не торопится начать масштабное наступление в секторе Газе, чтобы не нанести урон переговорам о заложниках и о перемирии, но продолжает усиливать давление на ХАМАС, чтобы склонить группировку к сделке пишет The Times of Israel со ссылкой на разъяснение израильских военных.

Крупное наступление, предпринятое ради победы над группировкой в бою, может привести к полному краху переговоров, считают военные.

В то же время перед ЦАХАЛом не стоит срок, до которого нужно начать наступление в секторе Газа; дату такой операции определит политическое руководство страны. Военные продолжают готовиться к потенциальному массированному наступлению на ХАМАС.

В ЦАХАЛе отметили, что на их планы не влияют письма от резервистов и ветеранов с призывом добиться освобождения заложников, даже за счет завершения боевых действий.

ЦАХАЛ продолжает оказывать давление на ХАМАС на поле боя, однако темпы операции невысоки. По оценка израильских военных, с момента возобновления ударов по анклаву 18 марта им удалось убить 350 членов ХАМАС, в том числе 40 высокопоставленных политических руководителей и командиров среднего звена. Также были нанесены удары по более чем 1200 целям группировки. Военные продолжают уничтожать оставшиеся арсеналы, чтобы оставить ХАМАС с как можно меньшим количеством оружия перед потенциальным большим наступлением ЦАХАЛа.

Военные считают, что удары вместе с блокированием поставок гумпомощи в секторе Газа привели к росту давления недовольных палестинцев на ХАМАС и к акциям протеста. При этом в секторе Газа достаточно продовольствия, голод населению не грозит, полагают в Израиле.

Военные также расширили буферные зоны вдоль границ сектора Газа, охватив ими 30% анклава. В частности, ЦАХАЛ отрезал Рафах от Хан-Юниса, а в будущую буферную зону в этом районе войдет весь город Рафах. В данный момент войска также устанавливают буферную зону в восточных кварталах города Газа.

Ранее 16 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ останется в буферных "зонах безопасности" в секторе Газа при любом дальнейшем развитии ситуации.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 апреля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС ЦАХАЛ Газа Хан-Юнис Израиль Исраэль Кац
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