Президент Молдавии допустила завершение переговоров о вступлении в ЕС к 2028 г.

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Молдавия к 2028 году может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз, в контексте европейской интеграции чрезвычайно важны парламентские выборы в стране, заявила в эфире TV8 президент республики Майя Санду.

"Я считаю, что реальный срок - завершить переговоры до конца 2027 года. После этого, в 2028 году, начнется период, когда все страны должны высказаться о поддержке и ратификации нашего соглашения. Завершение этого этапа возможно до окончания мандата нынешнего состава Европейской комиссии в 2029 году", - отметила Санду.

По ее словам, "очень многое зависит от парламентских выборов", а "следующий парламент может стать парламентом европейской интеграции".

"Парламентские выборы чрезвычайно важны в контексте европейской интеграции Молдавии. Очень важно, чтобы будущий парламент был проевропейским и продолжил курс евроинтеграции. В этом контексте парламентские выборы даже более важны, чем выборы президента в прошлом году", - сказала Санду.

Отвечая на вопрос о возможной проевропейской коалиции в будущем парламенте, она признала, что ее будет очень сложно создавать, если партия "Действие и солидарность" (PAS) не получит большинства.

"К сожалению, опросы показывают, что другие проевропейские партии не проходят в парламент. Поэтому, PAS должны делать все, чтобы получить большинство. Время до выборов еще есть", - сказала Санду.

Отвечая на вопросы о конфигурации будущего парламента, она отвергла возможность создания коалиции с Партией социалистов, Блоком "Альтернатива" или "Нашей партией", которые, согласно опросам, могут быть представлены в парламенте.

"Я не думаю, что коалиция с этими партиями возможна. Все они даже если говорят о евроинтеграции, на референдуме в прошлом году голосовали против. Возникает вопрос: каким образом они поддерживают евроинтеграцию, если голосуют против", - отметила она.

Кроме того, президент подвергла критике оппозицию, которая продолжает поддерживать Россию, надеясь получить от Москвы поддержку.

Выборы в парламент Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года.