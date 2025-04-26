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Что произошло за день: суббота, 26 апреля

Освобождение Курской области от ВСУ, задержание подозреваемого в убийстве генерала Москалика, похороны папы римского Франциска

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вся Курская область освобождена от ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его данным, украинская сторона потеряла свыше 76 тыс. человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий на курском направлении.

- Путин сказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу о готовности РФ к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщили в Кремле.

- ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в убийстве генерала Ярослава Москалика. По данным службы, Игнат Кузин признался, что купил автомобиль, забрал из тайника бомбу и установил ее. Взрывное устройство было дистанционно приведено в действие с территории Украины.

- Около 400 тыс. человек пришли в субботу почтить память папы римского Франциска. Основная часть церемонии похорон прошла в Ватикане. Затем гроб с телом понтифика доставили по улицам Рима к церкви Санта-Мария-Маджоре.

- В Белом доме назвали продуктивной беседу Трампа и Зеленского в Ватикане. На месте встречи находились также президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.

- В порту иранского города Бендер-Аббас произошел взрыв. Погибли не менее четырех человек, ранены не менее 516 человек. Агентство Mehr сообщило со ссылкой на источники, что взорвалась цистерна с горючим.

- Второй случай заболевания холерой выявлен у туриста, вернувшегося в РФ из Индии. Он прибыл тем же рейсом, что и первый заболевший - путешественник из Подмосковья.

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