В Ватикане закрыли Сикстинскую капеллу для подготовки к конклаву

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сикстинскую капеллу в Ватикане закрыли для посетителей в связи с подготовкой к конклаву, на котором будет избран новый папа римский, передает в понедельник Associated Press.

Конклав, который традиционно проводится в капелле, вероятно, начнется в период с 5 по 10 мая. До этого момента необходимо подготовить капеллу для кардиналов, которые будут выбирать нового понтифика. В частности, установить дымоход, из которого будет идти дым, оповещающий о ходе голосования: черный, если нового папу пока выбрать не удалось, белый - если новый папа избран.

Последние посетители смогли попасть в капеллу в воскресенье. Неизвестно, когда она вновь откроет двери для туристов, так как конклав будет идти столько, сколько потребуется для избрания понтифика.

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни после тяжелой болезни. Его похороны состоялись в субботу. Около 400 тыс. человек пришли почтить память понтифика.