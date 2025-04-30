Эстония получила 6 установок реактивных систем залпового огня HIMARS

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Эстонию на авиабазу Эмари доставлены шесть установок реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил Центр оборонных инвестиций (ECDI).

"Закупка шести HIMARS является одной из крупнейших закупок вооружений в Эстонии. В рамках подписанного в декабре 2022 года контракта с Агентством оборонного сотрудничества США DSCA мы также закупим боеприпасы. В пакет также входят ракеты разной дальности", - сказал руководитель категории вооружений ECDI Рамиль Липп.

Силы обороны при поддержке дислоцированных в Эстонии военнослужащих США провели предварительную подготовку личного состава реактивной артиллерийской батареи, а первые боевые стрельбы начнутся летом.

Закупка HIMARS - совместный проект трех стран Балтии. В скором времени такие же системы будут поставлены и соседям Эстонии: Латвии и Литве.

По данным ECDI, общая помощь США в области безопасности Эстонии в 2022-2024 годах увеличилась в три раза по сравнению с 2019-2021 годами: с примерно $122 млн до $430 млн.

Правительство Эстонии приняло решение увеличить в последующие годы расходы на оборону с нынешних 3,4% валового внутреннего продукта до 5,5% ВВП.