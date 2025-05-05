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Трамп назначит нового советника по нацбезопасности в течение шести месяцев

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует назначить нового советника по национальной безопасности в течение шести месяцев, передает Fox News.

Отвечая на вопрос, является ли заместитель главы аппарата Белого дома, советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер главным кандидатом на эту должность, президент ответил: "Он как бы косвенно уже имеет эту работу... потому что он может многое сказать о многих вещах. Он очень ценный человек в администрации, Стивен Миллер".

Он подчеркнул, что уход с поста советника по национальной безопасности Майка Уолтца не является отставкой, тот назначен на более высокую должность посла США в Организации Объединенных Наций.

"Никакой отставки не было", - сказал президент.

После ухода Уолтца должность советника по национальной безопасности по совместительству занимает госсекретарь США Марко Рубио.

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