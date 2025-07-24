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Профильный комитет Сената одобрил назначение Уолтца постпредом США при ООН

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Комитет Сената по международным отношениям поддержал назначение бывшего советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца на пост постпреда США при ООН, передает Axios.

"За" Уолтца проголосовали 12 человек, "против" - 10.

Теперь по кандидатуре Уолтца должен голосовать весь состав Сената.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что его советник по нацбезопасности Майк Уолтц покинет свой пост и станет претендентом на должность постпреда при ООН. После ухода Уолтца должность советника по национальной безопасности по совместительству занимает госсекретарь США Марко Рубио.

В марте 2025 года Уолтц оказался под пристальным вниманием после того, как он по ошибке включил в закрытый чат в мессенджере Signal главного редактора Джеффри Голдберга из издания The Atlantic, раскрыв обсуждения с высокопоставленными должностными лицами национальной безопасности о планах военного удара по целям хуситов в Йемене. С тех пор в администрации велись дискуссии о необходимости отставки советника, хотя Трамп был против, выразив доверие к нему и назвав Уолтца "хорошим человеком".

Ранее на пост постпреда США при ООН претендовала член Палаты представителей республиканка Элиз Стефаник, однако Трамп отозвал ее кандидатуру, мотивировав это опасениями по поводу минимального перевеса республиканцев в Палате представителей.

Дональд Трамп Марко Рубио ООН США Сенат Майк Уолтц
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