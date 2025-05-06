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Река Чинаб в Пакистане резко обмелела из-за перекрытия Индией шлюзов на плотинах в Джамму и Кашмире

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Река Чинаб, которая протекает из Индии в Пакистан, резко обмелела после того, как индийские власти в связи с напряженностью между Дели и Исламабадом закрыли шлюзы на плотинах на союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает во вторник The Times of India.

По данным источников, власти перекрыли все шлюзы на плотине Баглихар и на плотине Салал на Чинабе, тем самым фактически остановив течение реки. Уровень воды снизился до беспрецедентной отметки, и население районов ниже по реке впервые может пересекать ее пешком.

В свою очередь издание Dawn отмечает, что объем вод, который приносит Чинаб в пакистанскую провинцию Пенджаб, уже в понедельник упал практически в десять раз.

"Индийские власти фактически заблокировали течение реки Чинаб в направлении Пакистана после того, как приняли такое решение в воскресенье (...) теперь они используют нашу воду для своих водохранилищ, гидротехнических проектов в бассейне Чинаба. Им нельзя это делать, потому что это серьезное нарушение Договора о водах Инда", - заявил изданию высокопоставленный сотрудник департамента ирригации Пенджаба.

По его словам, воды Чинаба очень важны для ирригационной системы Пенджаба. Он добавил, что если индийские власти начнут внезапный сброс воды через шлюзы, то для жителей расположенных ниже по реке районов может возникнуть угроза наводнения.

Накануне издание Hindustan Times передавало, что Индия прекратила подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар, расположенную на Чинабе в Джамму и Кашмире.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек. Это привело к резкому обострению отношений между Индией и Пакистаном. В частности, индийские власти приостановили действие Договора о водах Инда, регулирующего использование обеими странами ряда рек. После этого неоднократно поступали сообщения о перестрелках на ряде участков на линии контроля - демаркационной линии между Индией и Пакистаном.

Индия Пакистан Чинаб Джамму и Кашмир
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