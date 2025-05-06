Моди подтвердил, что Индия больше не будет поставлять воду в Пакистан

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия прекратила подачу речной воды в Пакистан, сообщают индийские СМИ.

"В СМИ за последние дни было много обсуждений по поводу воды. (...) Ранее вода, принадлежащая Индии, утекала за ее пределы. Теперь же это прекращено, - сказал Моди. - Теперь вода Индии будет поступать только для обеспечения интересов Индии, она будет сохраняться для блага Индии и использоваться для прогресса Индии".

5 мая Hindustan Times сообщила, что Индия прекратила подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар, расположенную на реке Чинаб на союзной территории Джамму и Кашмир.

До этого индийские власти остановили действие договора о водах Инда, регулирующего использование обеими странами ряда рек.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек.