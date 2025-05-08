Поиск

Каллас рассчитывает принять 17-й пакет антироссийских санкций на Совете ЕС 20 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 17-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может быть принят 20 мая.

"Что касается 17-го пакета, мы намерены принять его Советом по иностранным делам, который состоится 20 мая", - сказала Каллас в четверг в Варшаве после неформального совещания глав МИД стран ЕС.

Она не стала вдаваться в подробности, объяснив это тем, что очередные ограничительные меры против РФ еще не согласованы государствами-членами ЕС.

"Я думаю, что для того, чтобы Россия хотела мира, мы должны оказать большее давление, и санкции являются одним из инструментов", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Евросоюз Кая Каллас РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый папа римский начал обращение к верующим с призыва о мире

Что произошло за день: четверг, 8 мая

Папой римским стал американский кардинал, он возьмет имя Лев XIV

Папой римским стал американский кардинал, он возьмет имя Лев XIV

Кардиналы на конклаве избрали нового папу римского

Трамп сообщил о торговом соглашении с Великобританией

Трамп сообщил о торговом соглашении с Великобританией

Контрразведка ФРГ до вердикта суда не будет называть "АдГ" экстремистской партией

Контрразведка ФРГ до вердикта суда не будет называть "АдГ" экстремистской партией

Пекин и Москва подчеркнули в заявлении, что рассматривают друг друга в качестве партнеров

Пекин и Москва подчеркнули в заявлении, что рассматривают друг друга в качестве партнеров

Си Цзиньпин считает важным укреплять политическое взаимодоверие с Россией

Эстония вводит визовый режим для грузинских дипломатов

Кардиналы за утро четверга не смогли избрать нового папу римского

Кардиналы за утро четверга не смогли избрать нового папу римского
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6338 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне153 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана45 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });