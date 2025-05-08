Каллас рассчитывает принять 17-й пакет антироссийских санкций на Совете ЕС 20 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 17-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может быть принят 20 мая.

"Что касается 17-го пакета, мы намерены принять его Советом по иностранным делам, который состоится 20 мая", - сказала Каллас в четверг в Варшаве после неформального совещания глав МИД стран ЕС.

Она не стала вдаваться в подробности, объяснив это тем, что очередные ограничительные меры против РФ еще не согласованы государствами-членами ЕС.

"Я думаю, что для того, чтобы Россия хотела мира, мы должны оказать большее давление, и санкции являются одним из инструментов", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам.