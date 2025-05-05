Пакистан объявил о тестировании ракеты "земля-земля" с дальностью полета в 120 км

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пакистан в понедельник осуществил успешный учебно-боевой пуск ракеты класса "земля-земля" серии "Фатах" с дальностью полета в 120 км, передает Dawn.

"Цель запуска - обеспечить боеготовность войск и проверить основные технические параметры оружия, в том числе передовую систему навигации ракеты и ее повышенную точность", - говорится в заявлении вооруженных сил Пакистана.

За запуском наблюдали высокопоставленные армейские офицеры, ученые, инженеры. Командование ВС Пакистана и сухопутных войск поздравили с успешной проверкой боеготовности ракеты всех причастных лиц.

При этом в мае 2024 года ВС Пакистана также проводили тестовый пуск управляемой ракеты "Фатах-2", с дальностью действия в 400 км и способностью обходить вражеские системы ПРО, напоминает Dawn.

В минувшую субботу Пакистан осуществил испытательный пуск баллистической ракеты Abdali. Дальность полета ракеты класса "земля-земля" составила 450 км.

Dawn отмечает, что пуск ракеты 5 мая состоялся в условиях резкого обострения отношений между Пакистаном и Индией из-за теракта 22 апреля, когда в индийском городе Пахалгам на севере страны группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек.

Индия обвинила Пакистан в причастности к нападению, но Исламабад отверг обвинения. Неоднократно поступали сообщения о перестрелках на ряде участков на Линии контроля - демаркационной линии между Индией и Пакистаном.