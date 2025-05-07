ЕС может ввести санкции против "Сургутнефтегаза" и страховой компании "ВСК"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против Litasco Middle East DMCC, базирующегося в Дубае торгового подразделения российского "ЛУКОЙЛа", "Сургутнефтегаза", а также страховой компании "ВСК", пишет агентство Bloomberg со ссылкой на предложения в рамках 17-го санкционного пакета, который рассматривается в Евросоюзе.

Предложения нуждаются в поддержке всех государств-членов и могут измениться до их принятия, подчеркивает агентство.

Ранее Bloomberg сообщал, что новые меры могут быть направлены примерно против 60 человек и около 150 судов, в результате чего число судов, находящихся под санкциями ЕС, превысит 300.