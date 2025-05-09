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Bloomberg сообщил, что Венгрия настроена против идеи ЕС о санкциях против Litasco

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Венгрия настроена против того, чтобы ЕС в рамках 17-го пакета санкций против РФ внес в санкционные списки Litasco Middle East DMCC - торговое подразделение российского "ЛУКОЙЛа", передает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с темой, Венгрия выступила против предложения ЕС ввести санкции в отношении Litasco Middle East DMCC - базирующегося в Дубае торгового подразделения российского нефтяного гиганта "ЛУКОЙЛ", - сообщает агентство.

Источники уточнили, что в качестве причины такой позиции в Будапеште сослались на вопросы энергетической безопасности.

7 мая Bloomberg сообщило, что Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против Litasco Middle East DMCC, "Сургутнефтегаза", а также страховой компании "ВСК".

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Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что в Еврокомиссии предлагают в рамках 17-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения в отношении 60 физлиц и юрлиц, а также примерно 150 судов. В свою очередь Financial Times со ссылкой на источники передавал, что Евросоюз планирует в рамках 17-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения против ряда компаний из третьих стран, в том числе Турции и Вьетнама.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что 17-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может быть принят 20 мая.

Санкции ЕС требуют единогласной поддержки 27 стран-членов ЕС и должны продлеваться каждые шесть месяцев.

ЕС Венгрия Litasco ЛУКОЙЛ
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