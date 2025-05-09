В Кремле приветствуют усилия всех стран, желающих стать посредниками в украинском урегулировании

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения, что президент США Дональд Трамп попросит Китай и Турцию стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине заявил, что Россия готова приветствовать усилия всех стран.

"Это надо ждать, когда он (Трамп - ИФ) попросит, какая будет реакция стран, мы же не знаем. Мы готовы приветствовать усилия всех стран", - сказал Песков, комментируя заявление Трампа о том, что он попросит Турцию и, возможно, Китай содействовать в украинском урегулировании.

"Мы, безусловно, признательны Соединенным Штатам Америки, президенту Трампу за все усилия для того, чтобы вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло, и мы будем готовы приветствовать усилия всех других стран, которые могут внести свой вклад", - добавил пресс-секретарь российского президента.