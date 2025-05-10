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Аббас высказался против идеи Трампа выселить палестинцев из Газы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Палестинские власти против идеи президента США Дональда Трампа по созданию в секторе Газа "ближневосточной Ривьеры" и назначения американской администрации на данной территории, заявил глава Палестины Махмуд Аббас.

"Мы выступаем против выселения палестинцев за пределы Палестины, как об этом говорил президент Трамп. Мы не хотели бы, чтобы на территории сектора Газа была бы создана "ближневосточная Ривьера". Этот план неприемлем, и поэтому мы отвергли его и не можем принять", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу в Москве.

В миреАббас счел призыв Трампа переселить палестинцев из Газы нарушением международного праваЧитать подробнее

"Мы также слышали об идее создания американской администрации в Газе. Мы также резко против данной идеи и информировали об этом американцев", - добавил Аббас.

По его словам, "ни американцы, ни другие иностранцы не имеют права править в секторе Газа".

"Мы хотим вернуться в сектор Газа, и мы хотели бы, чтобы Палестинская администрация управляла сектором Газа", - добавил Аббас.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 мая 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Махмуд Аббас Владимир Путин США Дональда Трамп
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