Аббас высказался против идеи Трампа выселить палестинцев из Газы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Палестинские власти против идеи президента США Дональда Трампа по созданию в секторе Газа "ближневосточной Ривьеры" и назначения американской администрации на данной территории, заявил глава Палестины Махмуд Аббас.

"Мы выступаем против выселения палестинцев за пределы Палестины, как об этом говорил президент Трамп. Мы не хотели бы, чтобы на территории сектора Газа была бы создана "ближневосточная Ривьера". Этот план неприемлем, и поэтому мы отвергли его и не можем принять", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу в Москве.

"Мы также слышали об идее создания американской администрации в Газе. Мы также резко против данной идеи и информировали об этом американцев", - добавил Аббас.

По его словам, "ни американцы, ни другие иностранцы не имеют права править в секторе Газа".

"Мы хотим вернуться в сектор Газа, и мы хотели бы, чтобы Палестинская администрация управляла сектором Газа", - добавил Аббас.