Берлин ждет от РФ согласия на прекращение огня до начала переговоров по Украине

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в воскресенье, что России нужно согласиться на перемирие до того, как начнутся переговоры по украинскому урегулированию.

"Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня, которое позволит провести настоящие переговоры. Вначале должны смолкнуть орудия, а потом начнутся дискуссии", - приводят западные СМИ выдержки из заявления канцлера.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. "Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - заявил президент РФ журналистам в Кремле.

После этого президент США Дональд Трамп назвал эту инициативу "великим днем" для Москвы и Киева.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в воскресенье заявил, что перед переговорами нужно добиться безоговорочного прекращения огня.