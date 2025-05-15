В Стамбул прибыли представители США

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Представители США уже находятся в Стамбуле, где позднее в четверг ожидаются переговоры между делегациями России и Украины, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом сообщает телеканал TRT World.

"Делегации РФ, Украины и США в настоящее время находятся в Стамбуле", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Турция готова и дальше поддерживать инициативы по урегулированию украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что американские представители планировали наблюдать в Стамбуле за ходом переговорного процесса, но сами участвовать в нем пока не собирались.