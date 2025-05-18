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Интронизация папы римского Льва XIV состоится в Ватикане

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Интронизация папы римского Льва XIV пройдёт в воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане.

Церемония начнётся в 10:00 по местному времени (11:00 по Москве) с посещения могилы апостола Петра. Торжественная месса, частью которой является интронизация, пройдёт на площади Святого Петра. По традиции, новому понтифику вручат регалии - кольцо рыбака, оно же - папский перстень, и паллий - ленту из овечьей шерсти с вышитыми на ней крестами. Делегация духовных лиц и мирян приносит папе клятву повиновения. По окончании службы папа приветствует гостей церемонии из числа официальных лиц разных стран мира перед главным алтарём собора Святого Петра.

Форму современной церемонии интронизации, заменившую коронацию избранного папы римского, впервые утвердил в 1978 году Иоанн Павел I, изъявивший желание провести менее пышную церемонию открытия его понтификата, чем предшественники. В дальнейшем процедуру по этой форме прошли все современные понтифики, включая и почившего недавно папу Франциска.

Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний сообщил, что РПЦ на интронизации нового понтифика РФ представит патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия будет представлена на церемонии интронизации Льва XIV. "Кто-то поедет, я думаю. Мы поздравили сразу (нового понтифика), сейчас подберем кандидатуру. Сейчас такая суматоха, но подберем", - заявил Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По итогам конклава в Ватикане 8 мая папой римским избрали кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, взявшего себе имя Лев XIV. Прево известен как сторонник умеренного курса: выступает за укрепление социальной роли Церкви, поддержку бедных и мигрантов, а также за расширение роли мирян и женщин в церковных структурах. При этом Прево сохраняет традиционные взгляды по вопросам нравственного богословия.

Предыдущий папа римский Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет в Доме Святой Марты, в резиденции в Ватикане.

Ватикан Лев XIV
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