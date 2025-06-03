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Орбан заявил, что будет поддерживать урегулирование украинского конфликта вопреки ЕС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Венгрия поддерживает усилия презента США Дональда Трампа, направленные на урегулирование украинского конфликта, в то время как Евросоюз стремится к тому, чтобы он продолжался, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы должны признать тот факт, что трансатлантическое единство резко пошатнулось. Никогда еще не было такого разрыва между сторонниками мира во главе с Трампом и лидерами Брюсселя и Киева, которые хотят продолжения боевых действий", - написал он на своей странице в соцсети.

Премьер подчеркнул, что Венгрия "будет оставаться на стороне мира", даже если это приведет к тому, что ее дискуссии с Брюсселем станут "более громкими".

"Мы должны быть готовы к тому, что Венгрия подвергнется нападению с удвоенной силой, потому что Венгрия является союзником президента Трампа, и Венгрия хочет мира", - заявил Орбан.

По его словам, следует быть готовы к тому, что "операции секретных служб против Венгрии, клеветнические кампании и военная пропаганда продолжатся с еще большей силой".

Виктор Орбан Венгрия Евросоюз США Дональд Трамп
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