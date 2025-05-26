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В Иране заявили, что попытки США лишить его ядерной программы поставят под удар все переговоры

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Переговорам Ирана и США грозят серьезные трудности, если Вашингтон в действительно хочет лишить Тегеран возможности мирного использования ядерной энергии, заявил в понедельник телеканалу CNN представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Если в планах США отнять у иранцев право на мирную ядерную энергию, то я думаю, это станет настолько проблематичным, что подорвет весь процесс", - сказал он.

Багаи объяснил, что Тегеран готов к компромиссам с США по проблеме ядерной программы, но отказываться от обогащения урана не будет. Он отметил, что при наличии политической воли есть "так много путей" добиться соглашения.

Он также сказал, что стиль переговоров американской стороны на встречах с иранскими представителями указывал на более мягкий подход, чем казалось со стороны. По его словам, продолжение диалога свидетельствует в пользу общего понимания, что "Иран ни при каких обстоятельствах не может отказаться от права на мирное использование ядерной энергии".

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Представитель МИД Ирана заверил, что страна не поддастся какому-либо давлению извне.

Пятый раунд переговоров США и Ирана состоялся в пятницу в Риме. По данным источников The Wall Street Journal, он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно хода переговоров Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной проблеме. "Я не знаю, скажу ли я вам что-то хорошее или плохое в последующие два дня, но у меня есть ощущение, что я смогу сказать вам что-то хорошее. У нас был реальный прогресс, серьезный прогресс", - сказал Трамп.

По его словам, он хотел бы заключить сделку, которая позволит избежать военного удара по Ирану.

Иран США
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