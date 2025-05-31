Премьер Грузии отметил, что Тбилиси готов к перезагрузке отношений с США

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал встречу накануне с американским сенатором Стивом Дэйнсом плодотворной, направленной на перезагрузку грузино-американских отношений.

"Встреча с сенатором Дэйнсом отличалась от других встреч с американскими представителями. Встреча была плодотворной в плане перезагрузки грузино-американских отношений", - сказал он в субботу журналистам.

Кобахидзе отметил, что грузинская сторона полностью открыта для консультаций с американцами.

"Мы открыто заявили, что готовы к стратегическому партнерству с Соединенными Штатами с чистого листа и конкретной "дорожной картой". Более четкого послания со стороны грузинского руководства вряд ли можно сделать", - сказал премьер.

Вместе с тем он заявил, что определенные силы в американской бюрократии пытаются создать барьеры на пути к восстановлению грузино-американских отношений. Вместе с тем Кобахидзе надеется на победу президента США Трампа над этими силами.

Премьер-министр выразил меньше оптимизма по поводу восстановления на этом этапе отношений с Евросоюзом.

"К сожалению, европейская бюрократия сегодня полностью перечеркнула такие принципы как справедливость, правовое государство, верховенство закона, - сказал Кобахидзе. - Мы очень надеемся, что в европейской бюрократии будет преодолен этот тяжелый политический, демократический и правовой кризис".