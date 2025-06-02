МИД Турции сообщил, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле начнутся в 13:00

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российско-украинские переговоры начнутся в Стамбуле в 13:00 по московскому времени, сообщает МИД Турции.

"Встреча между делегациями Турции, России и Украины начнется в 13:00 под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана, который откроет встречу вступительным словом", - отмечается в сообщении ведомства.

Планируется прямая трансляция вступительного слова министра.

Кроме того, "ожидается участие во встрече главы национальной разведки Турции Ибрагима Калына".

Согласно сообщению, в состав российской делегации входят помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

С украинской стороны в переговорах, как ожидается, примут участие министр обороны Рустем Умеров, первый замглавы МИД Сергей Кислица, зампредседателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый зампредседателя Службы внешней разведки Олег Луговской.