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Делегация РФ направляется на переговоры с представителями Украины

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская делегация направляется во дворец Чыраган в Стамбуле на переговоры с украинской стороной, сообщают турецкие СМИ.

"Российская делегация покинула отель и направилась в Бешикташ. Там в историческом отеле Чыраган Палас в 13:00 запланировано начало переговоров с украинской стороной", - говорится в сообщении.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что встреча пройдет под председательством главы турецкого МИД Хакана Фидана. В начале встречи он выступит перед делегациями.

Стамбул Украина Турция
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