В Киргизии не планируют пересматривать официальный статус русского языка

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Русский язык сохранит свой официальный статус в Киргизии, заявил на пресс-конференции вице-премьер республики Эдиль Байсалов.

"Русский язык сохранит статус официального. Про это были жесткие разговоры. Никаких планов по пересмотру у нас нет. Этот статус закреплен в Конституции", - сказал он.

Байсалов также опроверг разговоры, что по причине незнания киргизского языка представители этнических меньшинств не смогут баллотироваться в депутаты парламента.

"Никого увольнять из-за недостаточного владения госязыком не будем и не позволим. У нас однозначно такой установки нет. Требования к этническим меньшинствам гибкие. Мы готовы отодвинуть эти сроки до следующего созыва. Кроме того, в парламенте есть синхронный перевод, все документы издаются на двух языках. Мы хотим, чтобы следующий состав парламента был многонациональным, нам не хватает такой представленности в парламенте", - отметил вице-премьер.

По его словам, русский язык останется важным инструментом доступа к мировой науке, культуре. "Русский язык - язык международного значения, общения для нас. Наряду с этим в республике будут развивать владение другими языками, такими как китайский, арабский, английский, турецкий. Очень важно, чтобы каждый школьник владел русским языком", - считает Байсалов.