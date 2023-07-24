Президент Киргизии заявил, что в республике не дискриминируют русский язык

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Принятый в Киргизии закон о государственном языке, обязывающий чиновников использовать в работе киргизский язык, не дискриминирует русский язык, имеющий в стране статус официального, заявил в понедельник президент республики Садыр Жапаров.

"В нем (законе - ИФ) нет нормы о том, что надо дискриминировать русский язык. Наоборот, указано, что русский язык будет использоваться в качестве официального. Эта норма есть и в Конституции", - сказал Жапаров в интервью информационному агентству "Кабар".

По его словам, новый закон не касается учителей и врачей.

Жапаров отметил, что гражданам Киргизии русский язык нужен так же, как и киргизский.

"Потому что сотрудничать со странами СНГ без русского языка не получится. Когда мы едем в Китай, арабские страны и те же государства Европы, ведь тоже говорим по-русски. В данном случае мы хотим в полной мере освоить и свой язык. Посмотрите, как выступают государственные чиновники, депутаты: половина на русском, половина на киргизском. Никто из нас в полной мере не владеет ни русским, ни киргизским языками" - пояснил глава государства.

Жапаров призвал одинаково осваивать и киргизский, и русский языки, а также при необходимости учить английский, французский, китайский и другие языки.

17 июля Жапаров подписал конституционный закон о государственном языке, предусматривающий ограничение для работы на госслужбе для граждан, не владеющих киргизским.

Конституционный закон устанавливает правовые основы использования государственного языка в Киргизии и осуществления государственной языковой политики, обязанности государственных органов, учреждений, организаций и органов местного самоуправления в создании условий для его развития, обеспечивает право граждан на использование госязыка.

Законом определен перечень лиц, которые обязаны владеть госязыком на среднем уровне (В1) и применять его при исполнении служебных обязанностей - государственные и муниципальные служащие, депутаты, военные, судьи, руководители и сотрудники учебных заведений всех форм собственности, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, педагогические и научные работники и другие.

Кроме того, телерадиокомпании должны производить 60% контента на киргизском языке, а также на киргизскоязычных версиях веб-сайтов должно быть не меньше информации, чем в версиях на других языках.

Между тем, статьей 2 принятого закона определено, что в Киргизии в качестве официального языка используется русский язык. Использование официального языка осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством республики.

Согласно Конституции страны, киргизский язык является государственным, русский имеет статус официального языка.