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В Литве заявили о готовности принять дополнительный контингент военных США

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Литва готова принять на своей территории дополнительный контингент военнослужащих США, заявила глава литовского Минобороны Довиле Шакалене на встрече с командующим Силами специальных операций США генералом Брайаном Фентоном. Об этом сообщает пресс-служба литовского министерства.

"Литва готова принять больше американских военнослужащих, включая силы специальных операций, и поэтому продолжает совершенствовать военную инфраструктуру для американских солдат", - сказала министр.

"Мы благодарны США за постоянную поддержку на протяжении более 20 лет. Присутствие американских войск в Литве и их активное участие в обеспечении безопасности нашего региона является одним из самых эффективных способов обеспечения сдерживания и обороны на восточной границе НАТО", - подчеркнула она.

Она добавила: "Мы понимаем, что Европа должна взять на себя больше ответственности... Литва выполняет свою домашнюю работу и демонстрирует ответственный подход - мы увеличиваем расходы на оборону, инвестируем в приобретение оружия, укрепляем границы и в целом повышаем обороноспособность".

Шакалене назвала приоритетом Литвы участие в международных операциях вместе с США.

Литва Минобороны НАТО США Брайан Фентон Довиле Шакалене
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