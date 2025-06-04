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Бюджетное управление Конгресса снизило оценку роста госдолга США из-за налоговой реформы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Предлагаемая президентом США Дональдом Трампом налоговая реформа увеличит государственный долг страны примерно на $2,4 трлн в течение следующего десятилетия, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса (CBO).

Более ранняя оценка CBO предполагала, что законопроект республиканцев, принятый Палатой представителей в конце мая без поддержки демократов, добавит около $3,8 трлн к госдолгу, который сейчас составляет $36,2 трлн. Пересмотренный прогноз учитывает последние изменения, которые были внесены в законопроект перед голосованием.

В настоящее время документ находится на рассмотрении в Сенате. Законопроект предполагает продление налоговых льгот, принятых при Трампе в 2017 году, а также резкое сокращение расходов, в основном на программу здравоохранения для бедных.

США Конгресс Дональд Трамп
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