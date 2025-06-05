Поиск

Boeing выплатит $1,1 млрд для урегулирования претензий по катастрофам лайнеров 737 MAX

Boeing выплатит $1,1 млрд для урегулирования претензий по катастрофам лайнеров 737 MAX
Фото: David Ryder/Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американская Boeing Co. выплатит $1,1 млрд для избежания судебных разбирательств в отношении двух авиакатастроф лайнеров Boeing 737 MAX в 2018-2019 годах.

Мировое соглашение с министерством юстиции США в том числе предусматривает направление компанией $455 млн на усиление ее программ в областях комплаенса, безопасности и качества, говорится в ее сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) страны.

Boeing выплатит $444,5 млн семьям погибших. Ей также предъявлен штраф в размере $487,2 млн, однако половину этой суммы она уже выплатила в 2021 году.

Кроме того, компания продолжит совершенствовать свою программу в области противомошеннического комплаенса и этики.

В рамках соглашения Boeing также призналась в сговоре с целью препятствования деятельности отдела оценки воздушных судов Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA).

Благодаря сделке компания избежит суда по делу об авиакатастрофах, который должен был начаться 23 июня. Из-за крушения двух лайнеров погибли 346 человек.

Boeing Boeing 737 MAX SEC США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Таиланде не исключают запуска оплаты картами "Мир"

Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2025 году

Что случилось этой ночью: четверг, 5 июня

Президент США поручил генпрокурору пересмотреть ряд документов, подписанных Байденом

Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран

Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран

Папа римский призвал Путина сделать жест ради мира на Украине

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества России и США

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России

Владимир Путин провел первый разговор с папой римским Львом XIV

Владимир Путин провел первый разговор с папой римским Львом XIV
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6494 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });