Поиск

Губернатор Калифорнии предупредил, что развертывание Нацгвардии может стать прецедентом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что приказ президента США Дональда Трампа об отправке Национальной гвардии в штат в связи с беспорядками может привести к аналогичным действиям и в других штатах.

"Трамп подлил масла в огонь и незаконно действовал с целью передать Национальную гвардию в подчинение федеральных властей. Подписанный им приказ относится не только к Калифорнии. Он позволит Трампа действовать так же в любом штате", - написал Ньюсом в соцсети Х.

Губернатор повторил, что власти Калифорнии намерены подать иск против администрации президента США в связи с развертыванием Национальной гвардии.

Ответственный за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов Том Хоман в эфире Fox News разъяснил, что 7 июня в интервью NBC он вовсе не угрожал Ньюсому задержанием.

"Я сказал: никто не стоит выше закона, если он пересечет "красную линию", совершит преступление (...) но разговоров о задержании Ньюсома не было", - отметил Хоман.

После заявлений Хомана NBC Ньюсом в свою очередь предложил ему действовать. "Он знает, где меня найти", - сказал губернатор.

Трамп отправил Нацгвардию в Калифорнию из-за беспорядков, которые возникли после полицейских рейдов против нелегалов в Лос-Анджелесе. Министр обороны США Пит Хегсет не исключил, что в районы беспорядков могут послать также подразделения морской пехоты.

Полиция Лос-Анджелеса сообщила об аресте по меньшей мере 56 человек. 8 июня вечером полиция Лос-Анджелеса объявила, что весь центр города "объявлен местом проведения незаконного сборища".

Беспорядки в Лос-Анджелесе

10
Гэвин Ньюсом Лос-Анджелес США Калифорния Нацгвардия Дональд Трамп Пит Хегсет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генсек НАТО заявил, что альянсу нужны миллионы артснарядов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

РЖД возобновляет прямое ж/д сообщение Пхеньян - Москва и Пхеньян - Хабаровск

РЖД возобновляет прямое ж/д сообщение Пхеньян - Москва и Пхеньян - Хабаровск

В Кремле считают, что НАТО тратит деньги на защиту от мнимых угроз от России

Норвежский госфонд призвал к срочной реформе рынков капитала Европы

Генсек НАТО считает, что альянсу нужно усилить ПВО на 400%

Будущий боевой состав военного флота определен в Стратегии развития ВМФ РФ до 2050 г.

Нефть Brent немного подешевела до $66,4 за баррель

Губернатор Калифорнии грозит иском Трампу за развертывание нацгвардии в Лос-Анджелесе

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 июня

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе419 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6522 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2290 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });