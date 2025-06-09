Губернатор Калифорнии предупредил, что развертывание Нацгвардии может стать прецедентом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что приказ президента США Дональда Трампа об отправке Национальной гвардии в штат в связи с беспорядками может привести к аналогичным действиям и в других штатах.

"Трамп подлил масла в огонь и незаконно действовал с целью передать Национальную гвардию в подчинение федеральных властей. Подписанный им приказ относится не только к Калифорнии. Он позволит Трампа действовать так же в любом штате", - написал Ньюсом в соцсети Х.

Губернатор повторил, что власти Калифорнии намерены подать иск против администрации президента США в связи с развертыванием Национальной гвардии.

Ответственный за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов Том Хоман в эфире Fox News разъяснил, что 7 июня в интервью NBC он вовсе не угрожал Ньюсому задержанием.

"Я сказал: никто не стоит выше закона, если он пересечет "красную линию", совершит преступление (...) но разговоров о задержании Ньюсома не было", - отметил Хоман.

После заявлений Хомана NBC Ньюсом в свою очередь предложил ему действовать. "Он знает, где меня найти", - сказал губернатор.

Трамп отправил Нацгвардию в Калифорнию из-за беспорядков, которые возникли после полицейских рейдов против нелегалов в Лос-Анджелесе. Министр обороны США Пит Хегсет не исключил, что в районы беспорядков могут послать также подразделения морской пехоты.

Полиция Лос-Анджелеса сообщила об аресте по меньшей мере 56 человек. 8 июня вечером полиция Лос-Анджелеса объявила, что весь центр города "объявлен местом проведения незаконного сборища".