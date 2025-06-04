США не намерены обеспечивать "коалицию желающих" на Украине системами ПВО

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Администрация США не собирается предоставлять свои системы ПВО для прикрытия сил "коалиции желающих" на Украине после завершения там конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, европейские союзники после бесед с американскими коллегами пришли к выводу, что президент Дональд Трамп не будет предоставлять гарантии, о которых они просили для поддержки "коалиции желающих".

При этом Лондон и Париж все еще надеются, что Вашингтон продолжит делиться с Киевом разведданными и собирать данные об обстановке на границе России с Украиной.

Сейчас в руководстве европейских стран считают, что после завершения украинского конфликта им нужно будет усилить украинскую армию, в частности, организовав подготовку военнослужащих. Также в Европе хотели бы сконцентрировать сухопутные силы и ВВС на восточном фланге НАТО и активизировать патрулирование в Черном море.

Премьер-министр Великобритании и Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон являются основными инициаторами "коалиции желающих", в которой участвуют в основном европейские страны, стремящиеся продолжать помощь Украине в военной сфере. США во встречах коалиции участия не принимают.