Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа из-за беспорядков в городе

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс во время пресс-конференции в городском Центре чрезвычайных операций Фото: Zuma\TASS

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Комендантский час будет введен в центре Лос-Анджелеса во вторник вечером после нескольких дней беспорядков, сообщила мэр города Карен Басс.

По ее словам, он будет действовать с 20:00 вторника по местному времени (06:00 по Москве) до 06:00 среды (16:00 по Москве). Исключения будут сделаны для людей, которые живут в этом районе или должны быть там по работе.

"Завтра я проконсультируюсь с избранными лидерами и представителями правоохранительных органов о продлении комендантского часа, но мы, безусловно, ожидаем, что он продлится несколько дней", - отметила Бас‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​с.

Тем временем начальник полицейского управления Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл заявил, что все больше протестующих оказываются под арестом. Так, по его данным, в понедельник было арестовано 114 человек. Во вторник число арестов выросло до 197.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков, которые возникли после полицейских рейдов против нелегалов в Лос-Анджелесе, президент США Дональд Трамп распорядился направить туда подразделения национальной гвардии. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в район беспорядков направлены подразделения морской пехоты.