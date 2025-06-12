В Иране заявили, что переговоры больше не сдерживают укрепление оборонного потенциала

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Переговоры по ядерной программе более не являются сдерживающим фактором для укрепления Ираном своей военной мощи, заявил в четверг командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Гаани.

"Знайте, что переговоры более не сдерживают страну. В оборонном секторе достижения за последние пять - шесть месяцев после операции "Истинное обещание 2" столь внушительны, что удивляют всех", - приводит агентство "Мехр" его слова.

Иран называет операцией "Истинное обещание 2" ракетный удар Ирана по Израилю вечером 1 октября 2024 года.

В свою очередь командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что на любую израильскую атаку Иран на этот раз даст более мощный ответ, чем было при его ударах по Израилю в апреле и октябре 2024 года.

Неназванный высокопоставленный представитель иранских служб безопасности заявил Press TV, что Иран находится в "высочайшей степени боеготовности", и что, если США или Израиль попробуют атаковать, их "застанут врасплох".

Он отметил, что частичная эвакуация США своего п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ерсонала из региона не является тревожным развитием событий по отношению к Ирану, а наоборот, следствием предупреждений Тегерана, что в случае нападения на Иран он ответит ударами по американским базам и другим объектам.

Источник заверил, что добытые секретные израильские документы укрепили оборону Ирана. Он добавил, что у США нет "практической инициативы на поле боя", и Вашингтон полагается на методы психологической войны.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что стал менее уверен в возможности заключить ядерную сделку с Ираном.

Телеканал CBS News сообщал со ссылкой на американские источники, получившие данные от израильской стороны, что Израиль полностью готов к проведению военной операции против Ирана.